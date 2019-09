Besuch in Osttirol

Ein spätsommerlicher Wander- und Kulturausflug in das zauberhafte Virgental und weiter auf die Bonn-Matreier-Hütte (2745 Meter).

Osttirol ist uns näher, als es klingt: Zum einen geografisch - die Entfernung von der Stadt Salzburg nach Matrei beträgt gerade einmal 155 Kilometer - , zum anderen historisch, denn weite Teil Osttirols gehörten vom 13. Jahrhundert bis 1810 zum Fürsterzbistum Salzburg. Warum also nicht einmal ein Kurzbesuch bei unseren Tiroler Nachbarn jenseits des Felber Tauern, der zu so vielen Schätzen führt, dass eine Übernachtung dringend empfohlen wird?

Das Virgental ist das erste Seitental, das nach dem Felber Tauern in Höhe Matrei Richtung Westen verläuft. Einen Kilometer nach dem Hauptort Virgen zweigt die Anfahrt im Ortsteil Obermauern nach rechts ab und führt zur Wallfahrtskirche Maria Schnee. Die malerische Ensemblewirkung ist schon beeindruckend, aber welch ungeahnte Pracht entfalten erst die gotischen Fresken im Inneren!

Dieser Blick in den Himmel auf Erden ist ein perfekter Auftakt zur folgenden Rundtour, die beim nahen Wanderparkplatz Budam (1477 Meter) beginnt. Die markierte Route führt noch über eine Straßenschleife zum Hof Budam und dann an einer Kapelle und Hütten vorbei auf dem Wirtschaftsweg weiter. Links abzweigend gewinnt der steile, sonnige Steig nun rasch an Höhe und erreicht die Weggabelung zur gegenüberliegenden Nilljochhütte (1990 Meter). Unsere Route aber folgt dem Weg 922 (Bonn-Matreier-Hütte), der in den großen Almkessel zur bewirtschafteten Schmiedleralm führt. Danach wird der Weg allmählich wieder steiler und geht in einen Steig über, der links ausholend über den Sandboden zur unübersehbaren Alpenvereinshütte (offen bis Ende September) führt. Der Rückweg folgt zunächst der Richtung Rauhkopf (Weg 923). Wer Lust auf diesen, vor allem im Schlussteil herausfordernden 3070 Meter hohen Gipfel hat (Schwierigkeit 1+, Anstieg eine Stunde), bleibt am Südostgrat, der Abstieg ins Tal zweigt schon vorher Richtung Virgen (ebenfalls Weg 923) nach rechts ab.

Über eine von links herabziehende Felsrippe quert der Weg in das kleine Nilltal und führt in vielen Serpentinen zur Kleinen Nillalm hinab. Die Route folgt weiter dem Grabenverlauf und zweigt dann nach rechts zum Parkplatz Budam ab.

SN/freytag & berndt Wanderkarte.

So kommen Sie hin

Mit dem Auto: Über Kitzbühel oder Zell am See nach Mittersill und über den Felbertauern (Maut) nach Matrei, Zentrum. Rechts in das Virgental, 1 km nach Virgen in den Ortsteil Obermauern rechts abzweigen und den gelben Schildern zum Parkplatz Budam folgen.

Bus & Bahn: Sbg. Hbf bis Spittal-Millstättersee, umsteigen nach Lienz Bhf, mit Bus 951 bis Virgen Obermauern. Zusätzliche Gehzeit 40 Minuten.

Gesamtdauer (ohne Rauhkopf): Sechs Stunden, 1270 Höhenmeter, 13 Kilometer.

Karte: f&b 123, ÖK 3226

Charakter: südseitiges, mittelschwieriges Gelände. Der Abstecher Rauhkopf erfordert trockenes Gelände und Trittsicherheit.