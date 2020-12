Betrachtungen am Hochgitzen

Über die sanfte Erhebung nördlich von Bergheim führt ein sonniger Panoramaweg.

Am höchsten Punkt der sonnigen Hochgitzen-Rundwanderung in Bergheim befindet sich die idyllisch gelegene Hofkapelle Korb (575 m). Ein wirklich großartiger Aussichtsort, aber schließlich leitet sich der Name "Gitzen" ja auch aus dem mittelhochdeutschen "gücken" ab. Also, es gibt viel zu schauen.

Nicht nur in das weite Land, auch ganz nahe finden sich reizvolle Entdeckungen. Eine davon ist die auf der Rückseite der Kapelle im Frühling gepflanzte "Corona-Lärche", die da winzig klein, mit einem Drahtgeflecht gut geschützt, besseren Zeiten ...