Es gibt verschiedene Zugänge in das Krimmler Achental: Zu Fuß, mit dem Rad, dem Tälertaxi oder auf den Spuren der jüdischen Flüchtlinge.

Das Krimmler Achental kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Der mit Abstand gängigste Anstieg ist der Wasserfallweg, der die Hauptattraktion des Tales, den dreistufigen Wasserfall, hautnah erlebbar macht und der von rund 400.000 Besuchern jährlich gewählt wird. Deutlich weniger frequentiert ist der alte Tauernweg auf der anderen Seite der Krimmler Ache, der zwar weniger die Wasserfälle, dafür aber einen seit Jahrhunderten benutzten Übergang zeigt. Es ist Geschmacksache welcher der Wege für den Auf- oder Abstieg gewählt wird, sinnvoll ist jedenfalls eine Runde, der Ein- oder Austritt beträgt moderate fünf Euro. Keine Möglichkeit zur Auswahl der Route hatten im Jahr 1947 rund 8000 jüdische Auswanderer, die nach dem Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes einen Weg in die Hafenstadt Genua als Sprungbrett in das Land Israel suchten. Die offiziellen Grenzen nach Italien waren gesperrt, eine kaum kontrollierbare Chance zur Einreise bot die von Marko Feingold ausgekundschaftete, 26 Kilometer lange Route über den Krimmler Tauern (2634 m) nach Südtirol. Seit 2007 organisiert der Verein Alpine Peace Crossing (APC) alljährlich eine Gedenkwanderung vom Krimmler Tauernhaus in das Ahrntal. Aus gleichem Anlass lädt die Wiener Schauspielgruppe Teatro Caprile zur geführten Theaterwanderung "Flucht über die Berge" ein. In berührenden Szenen wird dieser leidvolle, zugleich hoffnungsgebende Marsch nachgezeichnet. Auch eine seinerzeitige Ausgabe der im Jahr 1945 gegründeten Salzburger Nachrichten hat dabei ihren Auftritt. Für Kurzentschlossene besteht noch heute und am Samstag die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem bewegenden Stück Zeitgeschichte (TP 8 Uhr 30 Tourismusbüro Krimml, Tel. 06564 7239. 40 € inkl. Tälertaxi). Für die am 2. und 3. Juli stattfindende Wanderung über den Krimmler Tauern gibt es nur noch eine Warteliste. Ein günstiger Ausgangspunkt für die Wasserfallrunde ist der kostenlose Parkplatz im Ortszentrum von Krimml. Der angeschriebene Weg führt zu den Wasserfällen, zweigt dann aber zuvor nach links auf den Alten Tauernweg (Weg 40) ab. Der schattige Steig quert nach einer Stunde in Höhe der Schönangerlalm (1320 m) nach rechts zum Wasserfallweg hinüber. Entweder auf dem kürzesten Weg retour nach Krimml, oder am Oberen Fall vorbei noch beliebig weit in das flache Achental. Bis zum Tauernhaus (1622 m) 7 km, Rückfahrmöglichkeit mit dem Tälertaxi.

Karte anklicken zum Vergrößern:

Daten & FaktenKrimmler Wasserfälle

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Zell am See Bhf. Vorplatz mit Bus 670 bis Krimml Wasserfälle.

Pkw: auf B 311 nach Zell am See. Auf B 168 und B 165 nach Krimml Parkplatz Ortsmitte.

Wasserfallrunde: 9 km, 3 Std., 470 hm

Karte: f&b 121, ÖK 3225

Charakter: T 2

Info: www.alpinepeacecrossing.org, www.teatro-caprile.at, www.wasserfaelle-krimml.at, www.krimml.at