Das Tor zum Lungau

Der Lungau von seiner einsamsten Seite. Eine lange Wanderung von Tweng auf das aussichtsreiche Schareck (2466 m).

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Wer über den Radstädter Tauern und Obertauern in den Lungau fährt und auf der Suche nach wenig besuchten Bergzielen ist, sollte in Tweng Station machen. Das Schareck ist solch ein einsamer Gipfel, er liegt auf dem vom Speiereck in nördlicher Richtung ausgehenden Höhenkamm. Zwischendurch ist etwas Orientierungssinn und auf den letzten Metern Trittsicherheit gefragt, dafür trifft man vermutlich auf mehr Murmeltiere als auf Wanderer.

