Zwischen den Skizentren Obertauern und Zauchensee gibt es auch stille Orte wie den unscheinbaren Hakopf.

Das Gebiet Zauchensee wird in erster Linie mit dem alpinen Skisport in Verbindung gebracht. In fast alle Himmelsrichtungen führen die Lifte auf die umliegenden Bergspitzen. Aber der Talschluss ist auch für die Sommergäste ein lohnendes Ziel, in dem sich noch ...