Die passende Ecke

Rund um das Marbachtal warten auf die Tourengeher viele lohnende Ecken. Dazu zählt vor allem das wunderbare Schilchegg (2040 m).

Der meist sehr gut frequentierte Parkplatz am Beginn des Marbachtals in Flachauwinkl deutet an, dass es sich um ein beliebtes Tourengebiet handelt. Das ist es mit Sicherheit, die Palette reicht von der anspruchsvollen Schoberscharte über das Liebeseck bis zum Benzeck am nördlichen Kammende. Also findet jeder, abhängig von Kondition und Lawinenlagebericht, sein passendes Eck. Dem Benzeck westlich gegenüber liegt das unscheinbare Schilchegg, das durch seinen hohen Waldanteil als relativ lawinensicher gilt. Aber auch hier ist natürlich eine überlegte Routenwahl gefragt, ...