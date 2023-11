Das Salz und die Kelten. Eine herbstliche Spurensuche am Halleiner Dürrnberg.

Am Rückweg nach Bad Dürrnberg mit Blick auf die Barmsteine und das Salzachtal.

Die Kelten kannten zwar keine Schrift, das geheimnisvolle Volk hinterließ aber trotzdem viele Spuren, die bis in die Gegenwart reichen. Dazu gehört etwa das Totengedenken zu Allerseelen, das seinen Ursprung im keltischen Samhainfest hat.

Auf dem Dürrnberg finden sich aber noch wesentlich mehr Spuren, denn hier, in unmittelbarer Nähe der Salzlagerstätten, entwickelte sich zwischen 600 und 50 vor Chr. eine einzigartige keltische Hochkultur. Unzählige Fundstellen wurden mittlerweile von den Archäologen freigelegt, kaum ein Garten in dem nicht ein keltischer Keramikscherben zutage tritt. Der wertvollste Fund ist die berühmte Schnabelkanne, die neben vielen anderen Stücken im Keltenmuseum in Hallein ausgestellt ist.

Auf dem herbstlichen Streifzug durch die sanfte Hügellandschaft wird mit etwas Fantasie die Welt der Kelten am Dürrnberg wieder lebendig. Eine überaus anschauliche Einstiegshilfe bietet das Keltendorf am Ausgangspunkt der Wanderung. Sehr empfehlenswert auch für eine familientaugliche Halloween-Nachbesprechung. Saures gibt`s dazu auf jeden Fall in der angeschlossenen Salzmanufaktur.

Jetzt geht es aber hinaus in die keltische Urlandschaft. Die Route führt vom Parkplatz am Salzwelten-Eingangsgebäude (Kassa und Shop) vorbei hinauf zum Keltendorf und zweigt nach dem Besuch einige Metern weiter bergwärts rechter Hand am Zaun entlang auf den "Micherlsteig" ab. Nach der Einmündung in den Georgenbergsteig geht es rechts auf dem Wallbrunnweg weiter, der durch den verzauberten Herbstwald zum Kranzbichlhof führt.

Nun nach rechts über die Grenze und nach 200 Meter, gegenüber dem Hotel Neuhäusl, nach links auf dem Weg 31 an der "grünen Grenze" entlang in den Ortsteil Gmerk. Dort nach links an den alten Grenzstationen vorbei entweder direkt auf der steilen Rumpelgasse, oder mit einer lohnenden Rechtsschleife (Weg 14) vor dem Sulzauhof auf dem Wiesenweg hinab nach Bad Dürrnberg.

Im Ortsgebiet vor der Emco-Privatklinik nach rechts über den Gradierweg auf den Moserstein und mit Blick auf den Fundort der Schnabelkanne, am Fuß der Nordwand, weiter zur Wallfahrtskirche und zum Parkplatz.

Karte zum Vergrößern anklicken

Daten & Fakten

So kommen Sie hin

Bus & Bahn: ab Bahnhof Hallein mit Bus 41 bis Bad Dürrnberg Salzbergwerk.

Pkw: A 10, Abfahrt Hallein. Über die Perner-Insel zur Auffahrt Bad Dürrnberg bis Parkplatz Salzwelten.

Gesamtdauer: 2 Stunden, 210 Höhenmeter, 6 Kilometer.

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T1 von T 6

Info: Keltendorf täglich

geöffnet, www.salzwelten.at