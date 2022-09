Elsbethen neu entdecken

Die Spurensuche führt zum Hinterwinkler Totenweg, zur alten Römerstraße und in das Heimatmuseum "Zum Pulvermacher".

Das Gelände rund um Elsbethen war schon zur Zeit der Römer (ab 16 v. Chr.) ein begehrtes Siedlungsgebiet. Anstelle des Erdbeerlandes befand sich dort ein Gutshof und östlich dieser luxuriösen villa rustica verlief die von Aquileia nach Iuvavum führende Reichsstraße. Noch heute sind die Spurrillen auf einer Anhöhe hinter dem Spar-Markt erkennbar.

Eine andere in Vergessenheit geratene Verbindung ist der Hinterwinkler Totenweg, der über Gizoll und Vorderfager zur Pfarrkirche in Aigen führte. An der Bettlerkapelle in Gizoll sind ...