Frost in St. Veit

Zum Frost kam bald der Frust. Ein trotzdem durchaus sonniger Rundgang auf den Spuren von Thomas Bernhard.

Im Jahr 1948 wurde der an Tuberkolose erkrankte Thomas Bernhard aus dem Sanatorium in Großgmain in die Lungenheilanstalt Grafenhof in St. Veit verlegt. Antibiotika waren in der Nachkriegszeit kaum erhältlich und teuer, der Kur-Alltag bestand daher im Wesentlichen aus langen, bis zu sechs-stündigen Aufenthalten in der offenen Liegehalle, oft auch bei Minusgraden. In dieser kontaktarmen Zeit des stillen (Ab-) Wartens fand der 18-jährige Bernhard zur Dichtkunst, sein Roman "Frost" thematisiert die prägende Phase in St. Veit. Der Ausgangspunkt der sonnigen ...