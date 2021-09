Großes Kino am Großen Asitz

Von Leogang-Hütten zu Fuß oder mit der Asitzbahn auf einen garantiert nebelfreien Logenplatz der Sonderklasse.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Ohne Frage, der Asitz ist ein inszenierter Berg, aber solch einer, der in wirklich intelligenter Weise alle Stückerl spielt. Die Mountainbiker, die Wanderer und die Paragleiter kommen sich dank geschickter Leitsysteme nicht in die Quere, Eltern können ihre Kinder ja doch für die Berge begeistern und Kulturverwöhnte finden in den neuen, nach vorn hin offenen Tonspurinseln einen noch tieferen Zugang zur Alpensymphonie.

Der Sinnepark bei der Mittelstation der Asitzbahn entzückt mit allerhand Spielereien, da hätte der Schloss-Hellbrunn-Regisseur Markus ...