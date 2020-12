Hellbrunn in aller Stille

Vom Ginzkeyplatz zur Hellbrunner Allee und durch den Schlosspark nach Anif-Mühlei.

Ein Geheimtipp ist die Parklandschaft in Hellbrunn natürlich nicht. Aber die Stille in der stillen Zeit ist eine neue Erfahrung in diesem zauberhaften Gesamtkunstwerk. Kein Adventzauber, keine rote Kugeln in den Bäumen, keine Rentiere.

Trotzdem wächst die Lust auf Neues mit jedem Schritt. Platz genug zum Staunen und Entdecken ist vorhanden, rund 60 Hektar stehen in dieser Wunderkammer der Gartenarchitektur zur Verfügung. Eine langsame Annäherung über die Hellbrunner Allee, so wie das die Fürsterzbischöfe auch gemacht haben, schafft ...