Im Herz der Osterhorngruppe

Der Hohe Zinken ist ein besonders lohnendes Skitourenziel im Gebiet der Genneralm.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Der Hohe Zinken (1764 m) ist eine altbekannte Erscheinung am Skitourenhimmel der Osterhorngruppe. Ganz neu hingegen ist die Parkraumbewirtschaftung am Ausgangspunkt Parkplatz Lämmerbach. Die gute Nachricht: Seit Kurzem verkehrt im regelmäßigen Einstundentakt auch ein Linienbus zwischen Faistenau und Lämmerbach und ermöglicht so eine attraktive, umweltfreundliche und stressfreie Alternative zum Pkw.

Der Anstieg beginnt am letzten Parkplatz und folgt der drei Kilometer langen Zufahrtsstraße zur Genneralm. Der anfangs abzweigende Steig quer durch den Wald spart Zeit, schont aber nicht ...