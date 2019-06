Auf die Kneifelspitze (1188 Meter) führen zahlreiche Wege. Die Rundwanderung ab der Almbachklamm ist dabei eine außergewöhnliche Variante.

Fit in die Natur Christian Heugl

Die Kneifelspitze bei Berchtesgaden ist gemessen an den umgebenden Bergriesen zwar nur ein Zwerg, aber einer mit einem phänomenalen Weitblick. Zudem hat die kleine Erhebung sogar gute Verbindungen bis hinauf in den Orbit, denn hier befand sich in der Testphase ...