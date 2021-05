Malerischer Pinzgau

Unterwegs auf den Spuren von Anton Faistauer zwischen Maishofen und Zell am See.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

In Maishofen, der kleinsten Gemeinde des Pinzgaus, lebte und werkte mit Anton Faistauer (1887-1930) einer der größten österreichischen Maler der Zwischenkriegszeit. Zur Erinnerung an diesen vielseitigen Künstler wurden rund um Maishofen zehn Stationen errichtet, die einzeln besucht werden können, die sich aber auch zu einem neun Kilometer langen Rundweg verbinden lassen. Die Infostände präsentieren das bewegte Leben Faistauers, gleichzeitig führt die Spurensuche zu ganz wunderbaren, auch weniger bekannten Orten. Am Ausgangspunkt im Zentrum Maishofens gibt es zum Auftakt gleich ein ...