Quer über den Dachstein

Entweder gemütlich von Süd nach Nord oder mit weniger organisatorischem Aufwand, dafür sehr anspruchsvoll von Obertraun über die "Rumpler-Runde".

Die klassische Winterquerung des Dachsteinmassivs, auch unter dem Namen "Österreichs Nationalskitour" bekannt, beginnt mit der Auffahrt der spektakulären Dachsteinbahn-Panoramagondel in Ramsau und endet 18 Kilometer, 2320 Höhenmeter oder 4,5 Stunden (reine Gehzeit) später auf der Nordseite am Parkplatz der Krippensteinbahn in Obertraun. Bei 350 Höhenmetern im Aufstieg eine recht günstige Bilanz. Am Dienstag, Samstag und Sonntag warten am Endpunkt Busse für den Rücktransport nach Ramsau (Abfahrt 15.30 Uhr). Bitte beim Lösen des Seilbahntickets den Transferwunsch angeben (Seilbahn und Bus 47 ...