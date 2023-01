Mit oder ohne Schnee eine zeitlos schöne Runde am Fuß des Högl in Ainring.

Fit in die Natur

Ein winterliches Wanderziel mit Namen Schneeberg klingt vielversprechend. Das knirschende Stapferlebnis in einer romantischen Winterlandschaft stellt sich zwar einstweilen auch hier noch nicht ein, aber die zu jeder Jahreszeit traumhaft schöne Natur- und Kulturlandschaft zwischen Piding und Ainring am Fuß des Johannishögl entschädigt voll und ganz. Wie der knapp über 500 Meter hohe Schneeberg zu seinem Namen gekommen ist, lässt sich nicht eruieren, an der Höhe kann es jedenfalls nicht liegen. Der Rundweg bleibt aber ohnehin im Talboden und ist kaum ansteigend, dafür ist ein wunderbar mäandrierender Waldbach lange Zeit ein reizvoller Begleiter. Startpunkt ist der Bahnhof Hammerau, bzw. die nahen Parkplätze. Die Route folgt noch kurz der Bahnhofstraße Richtung Süden und quert dann rechts abzweigend die Gleise. Bei der nächsten Weggabelung setzt die Beschilderung "Rund um den Schneeberg" ein. Recht lohnend ist aber auch der viertelstündige Umweg hinauf zum malerischen Erasmuskirchlein in Bicheln, das einst zum Kloster Nonnberg gehörte und deren Anfänge bis in das 13. Jahrhundert zurückgehen. Wer sich für diese Variante entscheidet folgt nun kurz der Beschilderung Johannishögl (Weg 10) und nach 500 Meter nach rechts dem Weg 9 Richtung Ainring. Wieder vereint taucht die Schneebergrunde in einem weiten Rechtsbogen in den Wald ein und begleitet den reizenden Wiesbach auf die Nordseite des Schneebergs hinüber. Dort öffnet sich das Gelände wieder, Nockstein, Gaisberg und Festungsberg bestimmen die vertraute Ansicht, die sich ostwärts auftut. Ein 20-minütiger Weg zweigt für all jene, die noch ein weiteres wertvolles Kulturdenkmal besuchen wollen, zur schön gelegenen St. Laurentius-Kirche in Ainring ab, die Schneebergrunde aber folgt dem verspielt kurvenreichen Bachverlauf in die Gegenrichtung und mündet zum Ende hin in einen breiteren Fahrweg ein. Nach den Häusern im Ortsteil Rauchenbühel zweigt in Höhe des gegenüberliegenden Bahnhofs Hammerau die Route durch eine Unterführung nach links ab und schließt die abwechslungsreiche Runde um den Schneeberg.