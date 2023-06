Schafberg auf neuen Bahnen

Zu Besuch auf einem der bekanntesten Wahrzeichen des Salzkammerguts.

Der Ort St. Wolfgang ist kein Geheimtipp, soviel Schönheit an einem der prominentesten Flecken im Salzkammergut kann sich halt einfach nicht verstecken. Sehr viele der Besucher zieht es gleich zur legendären Schafbergbahn, denn eine Fahrt mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs ist wahrlich einzigartig. Das Erlebnis beginnt schon im neuen, lichtdurchfluteten Bahnhof, dort wird die spannende Geschichte der Schafbergbahn und der Schifffahrt präsentiert. Gleich beim Eingang wartet zudem eine blitzsaubere Dampflokomotive aus dem Jahr 1893, dem Eröffnungsjahr der Schafbergbahn. Wer sich nun zu einer Auffahrt mit der Zahnradbahn entscheidet, hat trotzdem verschiedene Möglichkeiten zu wanderbaren Aktivitäten. Am charakteristisch schanzenartigen Gipfel bietet sich ein kurzer Rundweg an, mit einer Stunde oder 400 Höhenmeter etwas länger, ist jene Variante, die bei der Haltestelle Schafbergalm (1364 m) beginnt. Dann steht dem schier grenzenlosen Panorama beinahe nichts mehr im Wege. Der Blick reicht vom Dachstein bis zum Bayerischen Wald, vom Wallersee bis zum Attersee. Auf diesen spektakulären, selten einsamen Gipfel gelangt man aber natürlich auch zu Fuß. Ausgangspunkt ist der neue Bahnhof, direkt davor befindet sich die Bushaltestelle, daneben der gebührenpflichtige Parkplatz. An schicken Salzkammergut-Villen vorbei führt der markierte Weg zunächst noch entlang der Auffahrt zur herrlich gelegenen Jausenstation Aschinger (Mo. Ruhetag). Danach geht die Route in einen gut befestigen Wanderweg über, der mit gleich bleibender Steilheit durch den schönen Mischwald verläuft. An heißen Sommertagen ist der Schatten auf der Süd-West-Seite bestimmt ein Vorteil, zwei Bäche und der Brunnen bei der Dorneralm sorgen zusätzlich für Abkühlung. Den schönen Ausblick gibt es aber erst nach zwei Stunden, wenn der Weg auf das Plateau der Schafbergalm hinausführt. Hier bietet sich für all jene, denen der Trubel am Schafberg zu groß ist, mit dem Aignerriedel (1326 m) ein verträumtes, stilles Gipfelchen knapp neben dem Weg an. Der Weg überquert beim Bahnhof Schafbergalm die Gleise, eine Stunde später ist der Gipfel erreicht. Abstieg wie Aufstieg, oder mit der Bahn.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Auf dem Schafberg

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 150 bis Strobl Bus Terminal, mit Bus 546 bis St. Wolfgang Schafbergbahnhof.

Pkw: A 1, Abfahrt Thalgau. Auf B 158 nach Strobl und weiter nach St. Wolfgang. Gebührenpflichtige Parkplätze.

Anstieg Schafberg: 3 ½ Stunden, 1200 hm, 7,5 Kilometer.

Karte: f&b 392, ÖK 3211

Charakter: T 2 von T 6

Info:www.5schaetze.at