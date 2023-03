Sonntagsspaziergang in Anif

Unterwegs im Sonnendreieck zwischen Anif, Grödig und Hellbrunn.

Die Georgskapelle am Anifer Kapellenweg.

Eigentlich vermittelt die wunderbare Runde zwischen Hellbrunner Berg und Untersberg ja zu jeder Zeit diese ganz spezielle Stimmung, wie man sie von angeregten Sonntagsspaziergängen kennt. Die schönen Höfe, Landhäuser und Kapellen sind dabei ein fixer Bestandteil, an ihnen orientiert sich die nicht durchgehend markierte Runde.

Manches verändert sich dann doch. Etwa die Störche auf der feuchten Wiese, die sich den bestimmt ergiebigen Futterplatz mit den Graureihern teilen. Oder der theatralische Wolkenhimmel, der ganz nach Wetterlage zwischen föhniger Unendlichkeit und bedrohlicher Nähe variiert und dabei immer ein grandioser Rahmen im Übergang vom flachen Land zum Gebirge ist.

Ausgangspunkte sind die Haltestelle Schloss Hellbrunn oder die Parkbucht an der Hellbrunner Straße vor der im Stil der Neorenaissance erbauten Moy-Villa. Vom Parkplatz geht es zunächst 120 Meter entlang der Straße stadteinwärts bis zur Abzweigung der Keltenallee nach links, von der Haltestelle gegengleich stadtauswärts, dann rechts. Nach 700 Metern entlang der unter Naturschutz stehenden Eichenreihe zweigt die Herbert-von-Karajan-Straße nach links ab. Die Route führt am schönen Zaunerhof vorbei, eine Infotafel macht auf das interessante Leben der Hühner aufmerksam. So wird unter anderem das Rätsel der braunen und weißen Eier gelöst: Die Hühner mit weißen Ohrläppchen sind für die zu Ostern besonders gefragten weißen Eier zuständig.

Bei der nächsten Station geht es um den Wald, dann zweigt die Route nach links in die Brunnhausstraße zum Madlhof ab, wo das Rind vorgestellt wird. Als passende Ergänzung dazu gibt es beim Madlhof nach Vorbestellung auch gleich Ochsenfleisch zum Mitnehmen. Die Route erreicht das Ortsgebiet von Anif, führt linker Hand zur stark befahrenen Hellbrunner Straße, folgt dieser 100 Meter nach links und zweigt dann wieder links in den Kapellenweg ein. Über die freien Felder verläuft der romantische Weg zur Georgskapelle. Ein Gemälde zeigt den heiligen Georg, wie er den Drachen vor dem Untersberg besiegt. Der sonnige Kapellenweg mündet in die Keltenallee ein und entlang dieser geht es rechts abzweigend retour zum Ausgangspunkt.

Karte klicken zum Vergrößern:

Daten & Fakten: Anifer Runde

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 25 ab Salzburg Hauptbahnhof (Südtiroler Platz) bis Schloss Hellbrunn.

Pkw: A 10, Ausfahrt Süd. Auf

B 160 (Alpenstraße) bis Kreuzung Anif, nach links auf Hellbrunner Straße 1,5 Kilometer bis Parkplatz vor Moy-Villa ("Backstein-Villa").

Gesamtdauer: 1 ½ Stunden, fünf Kilometer.

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T 1 (leicht)