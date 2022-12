Spaziergänge in Mondsee

Ganz nach Stimmung und Wetterlage lädt Mondsee zu besinnlichen oder belebten Spaziergängen ein.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Eines ist sicher: Ganz allein ist man in den Tagen vor Weihnachten in Mondsee nicht unterwegs. Aber es gibt ein umfangreiches Netz an Routen, auf denen garantiert die persönlich bevorzugten Lieblingsplätze erreicht werden können.

Der Bogen spannt sich von der stillen Uferpromenade hinauf zur Wallfahrtskirche Maria Hilf und weiter auf den bunten Adventmarkt vor der prachtvollen Basilika Mondsee. Ein Ort zum Entdecken ist dabei auch der überdachte Kreuzgang. Wer zwischendurch in die Stille eintauchen möchte, ist in der ...