Stille Winterpost

Zum Weitersagen: Auf der Postalm finden die Wintersportler neben ausreichend Schnee eine Unzahl an lohnenden Betätigungsfeldern.

Schneesorgen plagen die Betreiber der Postalmlifte selten. Auf dem sonnigen Hochplateau in rund 1100 Metern Seehöhe finden neben den Pistenfahrern aber auch die Langläufer, die Schneeschuhgeher, die Winterwanderer und die Tourengeher beste Bedingungen vor.

Der große Parkplatz beim Lienbachhof ist dabei ein zentraler Ausgangspunkt. Hier beginnt die fünf Kilometer lange Lienbachloipe, die sich besonders für Einsteiger eignet. Schwieriger ist die Panoramaloipe (12 km), die beim Parkplatz 3 beginnt. Sowohl geografisch als auch skitechnisch dazwischen liegt die fünf Kilometer lange Verbindungsloipe. Der zentrale Parkplatz 1 ist auch ein günstiger Ausgangspunkt für die Winterwanderer und Schneeschuhgeher. Ganz nach Lust und Kondition reicht das markierte Wegenetz vom Parkplatz über die Innerlienbachalm bis hinüber zur Wieslerhütte (z. B. Rundweg 2, 2 ½ Std., 270 Hm, 8,5 km).

Entlang der Strecken laden zahlreiche Hütten zur Einkehr ein. Den Skitourengehern springt ein Ziel förmlich ins Auge: der pyramidenartige Labenberg (1642 m) baut sich da formschön im Westen auf und lockt mit seinen makellosen Hängen.

Die einfache Tour lässt sich auch gut mit dem nordwestlich gelegenen Pitschenberg (1720 m) kombinieren. Der erste Abschnitt folgt dem Winterwanderweg am Rand der Schleppliftpiste hinauf zur markanten Rosserhütte, dann geht es links abzweigend zur malerischen Innerlienbachalm weiter. Bei einer Vergabelung am nordwestlichen Wiesenende verläuft der direkte Aufstieg (ges. 1 ½ Std.) zum Labenberg nach links, während die Pitschenbergrunde nach rechts abzweigt. Dieser Weg führt aus dem Wald auf die Hochebene, quert diese und verläuft sanft ansteigend an der Pitschenbergalm (1449 m) vorbei an den Fuß der steileren SO-Gipfelflanke. Die Abfahrt führt auf die Hochebene retour. Nach dem Auffellen verläuft der Anstieg auf den Labenberg etwas oberhalb der Labenbergalm in den Sattel und zweigt dort nach rechts (W) zum Gipfel ab. Abfahrt in den Sattel, dann über den Nordhang zum Forstweg und auf diesem retour.

SN/freytag&berndt Karte, Lokalisierung.

So kommen Sie hin:

Pkw: Entweder A 1, Abfahrt Thalgau, dann auf B 158 nach Strobl und auf die Postalm-Mautstraße abzweigen. Oder A 10, Abfahrt Golling, dann auf B 162 über Voglau auf die Postalm. Mautgebühr 6 Euro pro Person (über Strobl) oder 12 Euro pro Pkw (über Abtenau).

Bus & Bahn: bis 12. März, nur Mo. und Do., Bus 159 ab Abtenau Ortsmitte bis Postalm Skizentrum.

Ges. Pitschenberg- Labenbergrunde: 3 Stunden, 850 Höhenmeter, 12 Kilometer.

Karte: f&b 392, ÖK 3211, 3217 Charakter: gemütliche Touren auf der sonnigen Postalm-Hochebene.

Info:www.lawine.salzburg.at, www.lawis.at