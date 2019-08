Über dem Lantschfeld

In Kombination mit dem Mountainbike ist die Tour ins Lantschfeldtal im Lungau und zum hoch gelegenen Blausee eine feine Sache.

Fit in die Natur

Das Lantschfeld ist zweifellos eines der unbekannteren Täler des Lungaus. Von Tweng ausgehend bildet es in westlicher Richtung eine lange, ausgeprägte Talfurche, an deren Ende sich einst die größte Gemeinschaftsalpe und eines der größten Almdörfer des Lungaus befanden.

In den 1930er-Jahren zerstörte eine Lawine viele Hütten. Über dem Tal liegt in einem einsamen Kessel eingebettet der Blausee. Genauer gesagt sind es eigentlich zwei kleine Seebecken, die durch die Endmoränen eines Gletschers getrennt wurden.

Die Fahrt durchs Lantschfeldtal erfolgt umweltfreundlich mit dem Mountainbike, die Benützung der Straße ist von 9 bis 19 Uhr gestattet. Allerdings derzeit mit der Einschränkung, dass die Route ab der Mühltaleralm nur auf dem sog. Schattseitenweg verläuft, da im Tal umfangreiche Holzarbeiten durchgeführt werden. Ab der Stelle, wo die angeschriebene Radstrecke (Route 7) normalerweise dreht (nach ca. 7,5 km/250 Hm), sollte man den Anstieg auch jetzt zu Fuß fortsetzen.

Zwei Serpentinen höher führt die Almstraße an der bewirtschafteten Genossenschaftsalmhütte vorüber und leitet ins hintere Lantschfeld zur Almkapelle (1649 m) weiter. Der angeschriebene Weg (744) zum Blausee lässt die letzten Almhütten hinter sich und führt vorerst ohne größeren Höhenunterschied taleinwärts. Dann über den Bach, auf der rechten Talseite geht es auf dem gut erkennbaren Ziehweg merklich steiler durch die Almwiesen bergauf und über die Baumgrenze hinaus.

Unübersehbar ist die Starkstromleitung im Windsfeld, einem alten Übergang in den Pongau. Noch unter der Kammlinie zweigt bei einem Steinhaufen der weitere Anstieg zum Blausee (gelbes Wegschild) nach rechts ab. Der dürftig markierte schmale Steig schlängelt sich gemütlich steigend in einem großen Rechtsbogen zu einem aussichtsreichen Plateau über den türkisblau gefärbten Blauseen hinauf (nach zwei Stunden Gehzeit).

Die zwei nebeneinanderliegenden kleinen Seen liegen in einer Senke (2015 m) unter dem Pleißlingkeil, aber der schönste Platz zum Rasten ist der Aussichtsbalkon über den Seen, bevor der Abstieg auf der Anstiegsroute wieder ins Tal zurückführt.

SN/freytag&berndt Am Ziel: die Blauseen unter dem Pleißlingkeil .

So kommen Sie hin:

Über Obertauern nach Tweng. Bei der tauernseitigen Ortstafel beginnt der Lantschfeldweg. Parken entweder am erstgelegenen Parkplatz (nach zirka 600 Meter auf dem Lantschfeldweg (neben Holzlagerplatz und Info-Hütte) oder in Tweng.

Gehzeit: Vier Stunden, 750 Höhenmeter, elf Kilometer.

Karte: f & b WK 202.

Charakter: MTB-Route auf Schotter mit anschließender genussvoller Wanderung. Auf Markierungen achten, bei Nebel abzuraten.

Hinweis: die in manchen Karten noch vermerkte Tälerbus-Verbindung ins Lantschfeldtal gibt es leider nicht mehr!