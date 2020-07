Von den Zirben zum Gletscher

Vom Enzingerboden im Stubachtal bis zur Rudolfshütte am Weißsee erwartet die Wanderer ein abwechslungsreiches Gelände der Superlative.

Das Berghotel Rudolfshütte in 2315 Metern Höhe hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Ursprünglich stand die kleine Unterstandshütte 65 Meter tiefer, gerade dort, wo sich heute der Weißsee befindet. Der Bau der Staumauer im Jahr 1953 und die damit verbundene Anhebung des Seespiegels machte eine Übersiedlung notwendig. Aus der kleinen Hütte wurde ein alpines Ausbildungszentrum des Österreichischen Alpenvereins. Seit 2004 kümmert sich die Zeller Hoteliersfamilie Holleis um das Wohl der Gäste. Mit so großem Erfolg, dass der bestehende Bau derzeit erweitert wird.

Zur Rudolfshütte führen ab dem Enzingerboden (1483 Meter) eine bequeme Seilbahn oder der zweieinhalbstündige Fußweg 715 über den Grünsee (1712 Meter). Ein Kompromiss könnte auch so aussehen, dass der Anstieg bis zur Mittelstation Grünsee zu Fuß erfolgt (45 Minuten). In diesem Fall ist ein Besuch im Naturschutzgebiet Wiegenwald äußerst empfehlenswert. Der unmarkierte Pfad in dieses zauberhafte Mosaik bestehend aus Lärchen-Zirben- und Latschenbeständen sowie kleinen Moorseen zweigt am Beginn des Grünsees nach rechts auf die Anhöhe ab. Ein passender Umkehrpunkt ist die malerische Schwarze Lacke.

Auf der Rudolfshütte angekommen ist die zweistündige Wanderung um den Weißsee eine interessante Kennenlerntour. Der See bleibt tief unterhalb, dafür kommt der Steig dem Gletscher schon ziemlich nah. Ein kurzer Abschnitt führt mit Leitern gesichert über eine Felswand, hier sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig.

Bedingt durch die Baustelle ist der auf der Nordseite beginnende Abstieg zur Staumauer etwas unübersichtlich. Dort angelangt führt die nun ausgezeichnet beschilderte Route auf der Dammkrone zu den Felsen gegenüber, wo auch bald die spektakuläre Wanddurchquerung beginnt. Am oberen Ende der Leiterstrecke führt der Panoramaweg bequem weiter und erreicht bald ein Ombrometer, mit dem die Glaziologen die Niederschlagsmenge messen. Wenig später zweigt ein 15-minütiger Stichweg zum Sonnblick-Kees ab. Über Gletscherbäche und Moränen hinweg schließt sich die Runde am Fuß der Anhöhe, auf dem die Rudolfshütte thront. Ein längerer Aufenthalt auf der Rudolfshütte ist lohnend, denn hier warten noch bergeweise Ziele aller Schwierigkeitsgrade.

Daten & FaktenIm Stubachtal

So kommen Sie hin: A10, Abfahrt Knoten Pongau oder über das kl. dt. Eck über Lofer auf B311 nach Zell am See. Auf B168 nach Uttendorf, dort im Kreisverkehr Richtung Enzingerboden abzweigen. Nach 17 km (schmale Bergstraße) Parkplatz Enzingerboden.

Bus & Bahn: Haltestelle Uttendorf Enzingerboden (Bus 672 ab Uttendorf Bahnhaltestelle).

Gesamtdauer: (Weißseerunde ab Rudolfshütte): zwei Stunden, 250 Hm, 4,5 km.

Karte: f&b 122, ÖK 3226

Charakter: T2 u. T3 (Weißsee-Rundweg). Auf Schneefelder achten.

Info: www.alpinzentrum-rudolfshuette.at