Wie es sich für das Villenviertel Aigen gehört: Die Runde über Mahbach und Gizoll führt zu exquisiten Orten.

Die heute wenig begangene Route am südwestlichen Ausläufer des Gaisbergs vom Elsbethener Ortsteil Hinterwinkl über Gizoll hinab in den Talboden nach Aigen war früher stärker frequentiert. Den schönen Weg benutzten die Bauern um ihre Produkte in der Stadt Salzburg zu verkaufen, hier wurden aber auch die Verstorbenen zur Kirche in Aigen hinab getragen. An der Gizoll-Kapelle erinnert ein Leichladen daran. Einige rote Markierungspunkte sind am sogenannten Hinterwinkler Totenweg noch erhalten, eine durchgehende Markierung fehlt aber leider. Ausgangspunkt ist der große ...