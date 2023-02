Winterträume im Lammertal

Auf dem Skitourenziel Koreinhöhe über St. Martin herrschen ebenso perfekte Bedingungen wie unten im Tal.

Lange hat`s gedauert, aber jetzt zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Besonders ergiebig liegt die weiße Pracht zwischen Dachstein, Tennengebirge und Gosaukamm, also rund um das Lammertal. Das freut die kleineren Skigebiete ganz besonders und ebenso alle, die sich dem Wintersport verschrieben haben. Natürlich auch die Skitourengeher, denn endlich ist das Durchfahren der Wälder nicht nur auf Forststraßen möglich. Auf den höher gelegenen Gipfelzielen und den kammnahen Regionen ist die Auswirkung des extremen Windes in Form von ab- oder zugewehten Zonen noch stark spürbar, auf den mittelhohen, licht bewaldeten Bergen herrschen optimale Bedingungen. Solch ein Glücksfall für die Tourengeher ist die Koreinhöhe (1845 m) in St. Martin. Die Gemeinde auf knapp 1000 Meter Seehöhe hat ein Herz für die Wintersportler und bietet dazu den perfekten Rahmen. Das beginnt mit dem eigenen Tourengeher-und Langlaufparkplatz und findet mit familiengerechten Angeboten, wie der sanften Rodelbahn, oder den extrabreiten, sonnigen Skipisten ihre Fortsetzung. St. Martin kümmert sich um seine Gäste! Ausgangspunkt für beinahe alle Sportaktivitäten ist der Parkplatz nahe beim Sportplatz. Für den Tourenanstieg auf die Koreinhöhe wurde sogar die Sportplatzumzäunung geöffnet, damit die Tourengeher über das schneebedeckte Spielfeld an den rechten Rand der dahinterliegenden Skipiste gelangen. Am Ende der Piste überquert die Anstiegsspur eine Zufahrt und folgt der in Richtung Nordwesten verlaufenden Forststraße (markierter Sommerweg) knapp zwei Kilometer bis zu einem markanten Graben. Dieser wird flott gequert, dann setzt sich der Anstieg über die herrlichen Sonnenhänge gegenüber der malerischen Karalm (1438 m) fort. Mit dem Beginn des lichten Lärchenwaldes wird der Spurverlauf deutlich steiler, am Ende der Waldzone, in Höhe der Lawinenschutzbauten, ist die Steilstufe vorüber und es beginnt ein muldenartiges Gelände. Nach 20 Minuten taucht rechts (W) nach der letzten Erhebung das Gipfelkreuz der Koreinhöhe (=Westgipfel) auf. Abfahrtsvarianten gibt es einige, wie etwa nordseitig zur Schöberlalm (1330 m) und über den Forstweg mit Auffellen zurück. Ganz wunderbar ist aber auch Abfahrt wie Anstieg.

Karte klicken zum Vergrößern:

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Golling Abtenau Bahnhof Vorplatz mit Bus 470 und Bus 471 bis St. Martin Ortsmitte.

Pkw: A 10, Abfahrt Hüttau, 6 km auf der B 166 nach St. Martin. Dort links über die Sportplatzstraße zum Parkplatz.

Dauer (Anstieg): 2 ¼ Stunden, 900 Hm, 4 Kilometer.

Karte: f&b 392, ÖK 3217

Charakter: mittel, fast immer gespurt.

Info:www.lawine.salzburg.at