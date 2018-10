Abseits der bekannten Ziele im Salzkammergut ergibt sich eine beschauliche Herbstwanderung auf wenig begangenen Wegen.

Fit in die Natur

Wolfgang Tonis

Das kleine Tal, durch das sich der Rußbach schlängelt, ist bei Wanderern nicht immer erste Wahl. In dieses beschauliche Seitental verschlägt es nur wenige Wanderer und so gehört auch das Hoheneck zu den unbekannteren Erhebungen in der Umgebung von St. Wolfgang.