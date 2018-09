Gipfeltreffen auf dem Schmittenstein

Vom sonnigen Tennerwinkel ist es nicht mehr weit auf den Schmittenstein. Von dort öffnet sich der Blick auf die wichtigsten Gipfel der Berchtesgadener Alpen.

Es ist zwar nach dem Rekordsommer kaum zu glauben, aber allmählich sind wieder sonnige, südseitig ausgerichtete Wanderziele gefragt. Solch ein Ort ist ohne Zweifel der zauberhafte Tennerwinkel zwischen Schmittenstein und Schlenken. Ein weiterer Sonnenschein ist dort die Trattnerhütte, die bis in den Oktober hinein an schönen Wochenenden geöffnet hat ( ☎ ☎ ☎ 0664/990 97 56). Ausgangspunkt ist der Parkplatz Wurzer an der Inneren Rengerbergstraße. Der Anstieg Richtung Schmittenstein folgt der Almzufahrt (Wurzerstraße) oder weiter oben einer rechts abzweigenden Abkürzung über den alten Almsteig. Vor dem Niglkar treffen die Varianten wieder zusammen. Die weitere Route umgeht die malerische Niglkaralm (1175 m) auf ihrer Nordseite und führt in einem weiten Bogen auf die andere Karseite. Ein schön angelegter Almsteig gewinnt rasch an Höhe und erreicht nach 15 Minuten die Trattnerhütte (1270 m). Für den Weiterweg bieten sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten an. Die bequemere und kürzere Variante folgt dem Weg 841 weiter in den inneren Tennerwinkel und verläuft dann wenig unterhalb des Sattels nach links (W) in einer Dreiviertelstunde Richtung Schlenkenalm hinüber. Dort geht es links abzweigend über die Schlenkenwiesen und später durch den Wald in das Niglkar retour.