Zum Kipferl das Gipferl

Eine gemütliche Genusswanderung von der Esplanade in Bad Ischl zur Aussichtswarte auf dem Siriuskogel (599 m).

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Die Runde auf, über oder um den Siriuskogel im Stadtgebiet von Bad Ischl nimmt zwischen einer und zwei Stunden in Anspruch, es bleibt also noch genug Zeit für weitere Höhepunkte in der sommerlichen Kaiserresidenz.

Nebst Prachtbauten und Kulturdenkmälern gehören natürlich auch die feinen Mehlspeisen an der sonnigen Esplanade dazu, dem besten Ort zum Sehen und Gesehenwerden. Vom lauschigen Ufer der Traun aus ist schon unübersehbar das Ziel der kleinen Wanderung, die Aussichtswarte auf dem Siriuskogel, erkennbar.

...