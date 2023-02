Bitte das Hirn nicht bei der Kasse, sondern beim Eingang abgeben

Über einen Einkauf, bei dem nichts im Wagerl liegt als etwas, das wir gar nicht kaufen wollten.

Fliehers Journal

An der 24-Stunden-Tankstelle sind die Croissants noch nicht da. Gut, kann man einwenden: Was kaufst auch bei einer Tankstelle? Aber wenn's halb fünf in der Früh ist und man verschlafen hat und trotzdem schnell wegmuss und daheim keine Zeit war zu warten, bis die Espressomaschine auf Betriebstemperatur hochfahren konnte, sich also nicht einmal ein Kaffee daheim ausgegangen ist, dann: Tankstelle. Dafür wurden Tankstellen umgerüstet zu mittleren Supermärkten, und wie die Supermärkte täuschen sie auch vor, dass sie Bäckereien wären. Wäre die Tankstelle eine Bäckerei, wären die Croissants um fünf Uhr früh längst da. Ein Aufbackautomat kennt keine Ruhezeit. Dass die Croissants noch nicht da sind aus dem Automaten, in dem sie aufgebacken werden, damit man dann vorne an der Budel angelogen werden kann, weil da ein Pickerl pickt, auf dem "Frisches Gebäck" steht und nicht "Gerade aufgebackenes Gebäck", ist ungut. Ungute, den Magen verschont lassende Leerstellen in den Regalen sind aber eher die Ausnahme. Immer gibt es alles für mich. Das liegt daran, dass ich zu jenen gehöre, die bei den grundlegenden Dingen des Alltags mit Alternativen leben können. Salzstangerl aus, dann halt Mohnflesserl. Milch in der Flasche nicht mehr vorrätig, dann halt doch noch einmal im guten alten Tetra Pak. Nur noch Käseleberkäs' da, dann lieber gar keine gesunde Jause. So in der Art wird, was andere in Entscheidungsengpässe manövriert, bei mir bloß ein Griff zum Nächstbesten. Aber das passiert kaum. Du kannst ja immer alles kaufen außer der Wahrheit. Die wird nicht angeboten, sondern hingebogen als Sonderangebot auf dem Markt, wo Meinungen und Befindlichkeiten im dauerhaften Ausverkauf verramscht werden. Und weil ich keine Wahrheit suche, sondern den Weg des geringsten Shopping-Widerstandes gehen will, muss ich endlich bekennen: Ich bin ein Fan des schwedischen Möbelhauses, das mir einfällt, weil auch die Farben der Tankstelle Gelb-Blau sind. Das schwedische Möbelhaus taugt als Mustermodel für eine überfordernde Palette an Auswahlmöglichkeiten, die gerne Vielfalt genannt wird. Weil ich schon länger wohne und nichts mehr suche, gehe ich lange schon nicht mehr oben hinein, um mich durch Wohn-, Bad-, Kinder-, Regal- und Sesselländer zu quälen. Ich weiß, wo ich unten das Geringe finde, das ich schnell brauche. Und ich weiß, dass dort, wo die Pflanzen beginnen, der Laden endet. Dass es dahinter nichts mehr zu shoppen, sondern nur mehr zum Selberschleppen gibt. Und dort, mit dem Rücken zum Allerlei und dem Gesicht zur Kasse, stehen zwei Frauen mit einem vollen Einkaufswagen. Und die eine sagt: "Bis jetzt haben wir nur Sachen, die wir gar nicht haben wollten."