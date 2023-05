Danke, junger Mann!

Über ein Treffen und eine Zigarette mit Helmut Berger.

"Was Menschen Übles tun, das überlebt sie; das Gute wird mit ihnen oft begraben." Da kann man schon den Shakespeare aus dem Regal holen, wenn einer wie Helmut Berger nicht mehr ist. Beide Meister des ganz, ganz großen Dramas. Der eine hat es halt mit viel Menschenkenntnis aufgeschrieben, der andere hat die Menschen, die bei Shakespeare hinterhältig morden und hauen und eifersüchteln und stechen am eigenen Leib erlebt, bis er geschunden im Rollstuhl durchs Seniorenheim in Salzburg rollte. Dort ist ...