Über Analyseverbote, Geschichtschaos und Wetterberichte mit besonderem Augenmerk auf früher.

Von Jane Austen wird berichtet, dass sie das Wetter für ein gutes Konversationsthema hielt. Jedenfalls empfahl sie das für den Fall, dass sich jemand in einem Gespräch in einer Gesellschaft überfordert sieht. Man kennt das. Es wird in Fachjargon verfallen. ...