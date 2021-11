Der letzte Zug nach irgendwo

Über die Dankbarkeit, dass die Deutsche Bahn das Kind in der Ferne einfach sitzen ließ.

"Was soll ich jetzt tun?", fragt Lolinger am Telefon. Es gab eine Zeit, da wäre in dieser Frage leichte Verzweiflung mitgeschwungen. Jetzt wächst der Unterton aus Ärger. Sie muss nach Hause. Sie hat Termine. Sie muss jemanden treffen. Sie muss noch was für die Schule erledigen. Sie muss zum Chor. Sie hat ein paar Sachen fix ausgemacht. Sie hat sich alles eingeteilt. Sie hat einen Plan. Das hat sie sicher nicht von mir. "Das ist doch alles kein Spaß", sagt ...