Die Kirche bittschön in Dings lassen

Über das Drehen des Globus und über Prozessionen, die immer an den Grenzen des eigenen Dorfs enden.

Das Ministerium musste seine Ministerin verteidigen. Das geht so, dass in der Abteilung für Tarnen, Täuschen und Ablenkung jemand einen Text verfasst. In dem Text wird die Ministerin dann auch zitiert. O-Ton sagt man dazu. Originalton, dann kann eine gefährliche Sache sein, wenn der filterlos unter die Leute kommt. Den anderen, den inhaltlich gefilterten Text lässt man dann "den Medien" zukommen. Die Ministerin hatte sich in einen Fehler geplaudert. Sie hat einen ganzen Kontinent "ein schönes Land" genannt. Blöd, dass ...