Die Leere der Sätze erweitert um Worte als Hülse

Über einen Song von Element of Crime und die Radikalität des Sprachlehrers Wolf Schneider.

Sven Regner von der Band Element of Crime denkt im Song "Alle vier Minuten" über die U-Bahn nach. Er singt von einer Linie in Berlin, die teilweise auch überirdisch fährt. "Irreführend und gefährlich" sei das, "wenn etwas U-Bahn heißt, das über unsren Köpfen rattert". Das "U" steht ja für Untergrund. "Hochbahn" geht aber auch nicht, weil "dieser Zug kurz vor Schöneberg in den Abgrund fährt". Eine Zwickmühle. Eine Feinheit. Aber um nichts anderes als Feinheit geht es, wenn mit Sprache ...