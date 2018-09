Ein Schlaf, der nicht endet

Über den Ausnahmezustand am Ende der Nacht.

Seit Wochen gehe ich mit einem Wort spazieren, zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Radfahren. Es geht nicht weg, dieses Wort, weigert sich, zu verschwinden. Und ich finde nichts, was ich mit diesem Wort anfangen könnte.

Das ist oft so. Aber selten ist's so, dass ich auf das Wort auch gar nicht verzichten möchte, es also behalten will. Das passiert meist mit Worten, die man geschenkt bekommt oder beim Vorbeigehen aufschnappt, die sich durch eine Hintertür einschleichen. Sie tauchen dann zu den unmöglichsten Gelegenheiten wieder auf. In den vergangenen Tagen waren das Worte wie "Ausnahmezustand" oder "Sperrgebiet", die sich wegen äußerer Umstände aufdrängten.