Formbeständig nach Geheimrezeptur

Über ersaufende Insekten, das Ende einer BMX-Strecke und eine Süßspeise als Symbol einer Welt, der die Luft ausgeht.

Ich neige vielleicht zum kurzzeitigen Grant, aber eher nicht zum Neid. Dafür sehe ich mit zu großer Gelassenheit auf das Leben der anderen, ja das Leben überhaupt. Ist ja irgendwann eh alles vorbei. Na ja, ein bisserl neidig war ich, als damals in den Auen am Fluss, die unser wilder Spielplatz waren, beim Hochwasser ein paar andere Buben weit mehr Insekten auf ihren Grashalmen beim Untergehen zuschauen konnten als ich und mein Bruder. Das Spiel ging so, dass wir in ...