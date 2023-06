Gemeinsame Wirklichkeiten

Über das Lachen am Grab, einen Campingbus und Erinnerungsradio.

Dass an dem Tag, als wir die Tochter von Freunden begraben müssen, die Sonne strahlt, ist Wirklichkeit. So wie die Wolken, die vorbeiziehen. Die Wolken sind so weiß, als wären sie von Engeln geputzt worden. Wirklich. So wie das schöne Leben Wirklichkeit ist, und wie auch die Katastrophe Wirklichkeit ist. Wirklichkeit sind auch die Erinnerungen an das Mädchen, das einfach tot im Bett lag eines Morgens. Es wird - Blütenblätter werden in das Grab geworfen - bei Begräbnissen sonst über ...