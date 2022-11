Genagelte Gedanken gegen den Zeitgeist

Von einer Freundin kam eine WhatsApp-Nachricht. Sie schrieb nur und ohne Zusammenhang: "Ich mag die Blur Parklife Platte." Das Album "Parklife" von der britischen Band Blur ist 1994 erschienen. Ich war 25, als das Album erschien. Es passte in mein Leben. "End of the Century" heißt einer der Songs. Schlurfend geht es in dem Lied durch alltägliche Beobachtungen. Das wird mit Zeilen kommentiert, die vom Älterwerden halbwegs junger Leute erzählen. "The mind gets dirty as you get closer to thirty", ...