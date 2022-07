Grün, Orange, Twinni, eine Liebeserklärung

Über eine alte Liebe, die niemals schmilzt.

Stadt. Land. Fluss. Damit es lebensnäher wird, nehmen wir "Scheidungsgrund" und "Todesursache" auf die Liste. Beim Buchstaben M war's einfach. In beiden Fällen wurde "Männer" als Lösung anerkannt. Bei T fiel mir nichts ein. Auf Twinni brachte mich Tage später eine Freundin. "Scheidungsgrund Twinni, ganz klar", sagt sie. Denn es ist ja so: Twinni fordert eine Entscheidung. Wenn man immer die Sorte haben will, die das Gegenüber auch möchte, geht sich das mit liebevollem Teilen nicht aus. Wie beim Schwedenbomben-Drama. ...