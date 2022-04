Herr, lass es urbi et orbi Hirn regnen

Über die Rückkehr der Polizei im Stau, helfende Schönheit und ein Lieblingsgebet.

Mir wurde von einer Studie erzählt, die sagt, dass schöne Menschen weniger leicht vom Coronavirus erwischt werden. Das ist bei einem Blick in den Spiegel nicht beruhigend. Als beruhigend mögen hingegen manche empfinden, dass jetzt, da das Virus scheinbar eine Pause einlegt, die Polizei "verstärkte Kontrollen" ankündigt. Nein, nicht wegen Schönheit oder Impfnachweis. Auf der Straße. Über die Ostertage werde es wieder enger, nimmt die Polizei an. Das ist der Zurückstau in die so genannte Normalität. Lockerung in der Pandemie ...