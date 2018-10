Im Reiz der Überflutung

Die Mail von marktagent.com ist heute beim Hochfahren des Mailprogramms die Nummer 169 meiner ungelesenen Mails. Damit bin ich endlich bei irgendwas einmal weit über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt nämlich bei 25 ungelesenen Mails. So viele befinden sich jetzt gerade im Posteingang der Österreicher. Da bin ich weit vorn. Wenn ich nun bedenke, dass etwa meine Eltern gar kein E-Mail haben, relativiert sich mein Erfolg beträchtlich. Ich muss quasi die Familie mitschleppen in die neuen Zeiten, die jeden Tag schneller altern. Etwa ein Mal pro Woche landet übrigens eine Leserin oder ein Leser bei mir, von denen ich denke, es könnten meine Eltern sein, denen ich gern helfen würde. Die fragen dann, ob man ihnen irgendeinen älteren Artikel zukommen lassen könnte. Die Zeitung haben sie nämlich schon zum Altpapier geschmissen, aber sie erinnern sich, dass die Reportage oder die Kolumne so köstlich gewesen sei, dass sie die gern am Kühlschrank aufhängen wollen. Wer solches tun möchte, dem tut man gern einen Gefallen. Ich lasse die ungelesenen Mails dann schnell ungelesen und

sage also: "Geben Sie mir einfach ihre Mailadresse und ich schick's als PDF." Stille - und dann: "Geht's auch mit der Post, weil ich habe kein E-Mail." Freilich geht's auch mit der Post. Bei deren aktueller Verfassung steigt halt das Risiko, dass der Artikel ungelesen, weil unzugestellt bleibt. Ich sehe das positiv. Jeder nicht angekommene Brief, jede nicht gesendete Mail minimieren jenes Problem, mit dem sich marktagent.com in einer Studie beschäftigt (ja, ich habe die Mail dann doch gelesen, weil sie innerhalb einer halben Stunde gleich zwei Mal im Posteingang gelandet war und ich diese Penetranz der Sender mit Dringlichkeit verwechselt habe). Das Thema der Studie: "Reizüberflutung im Alltag der Österreicher". Ich finde, solche Studien und Umfragen sind eine herrliche Sache. Da wird der flutende Irrsinn der Gegenwart in Zahlen gegossen. Bloß ist das den Irrsinnigen wurscht. Mein Lieblingsergebnis der Studie ist übrigens, dass gut ein Drittel der Österreicher angeben, mehrmals pro Stunde zum Handy oder Tablet zu greifen, wenn sie vor dem Fernseher sitzen. Das kommt irgendwie rüber wie ein schweres Verbrechen, wie eine kulturelle Apokalypse. Dabei muss man den Mobile-Device-Herstellern dankbar sein, denn sie liefern nichts anderes als Mittel zur Gegenwehr gegen ein furchtbares TV-Programm.