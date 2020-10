Im Risikogebiet hilft wegen des Abwartens das Teetrinken

Über ein Teesackerl, das in einem Risikogebiet Rettung bringen kann.

Man sagt so leicht: Abwarten und Tee trinken. Kaffee würde die Stimmung nur unnötig aufstacheln. Und wenn man tagelang auf den Coronatest wartet und nicht rausdarf, weil man im Risikogebiet daheim ist, ist das eine schlechte Idee. Nicht wegen einer guten Idee, sondern ganz zufällig hat Thomas Sullivan das Leben beim Teetrinken vereinfacht. Mit Sackerln aus Seide maß der Mann irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts das Gewicht des Tees, den er an Kunden versenden wollte. Ob ihm dann so ein ...