Im Schatten von Kummer am Würstelstand

Über eine nächtliche Begegnung mit dem seltenen Optimismus.

Kummer singt. Also nicht der Kummer an sich, der singt nicht, der macht krank. Der Kummer macht, was sein Name verspricht, und das sind dann Magenweh bis zur Gastritis, Schlafstörungen und Dunkelheit bis zur Depression. Es singt aber der Sänger Kummer. Der nennt sich so. Gerade hat er mit seiner Band Kraftklub ein neues Album herausgebracht. Davor war er solo unterwegs. Da sang er: "Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ...