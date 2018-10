Im Wald unterwegs mit dem Pilzator

Über die unausweichliche Gewissheit, dass jedes Kind sein Handy im Wald dringend braucht.

Fliehers Journal SN

In ein paar Jahren wird das ganze Tamtam um Handys in Kinderhänden auch ein Ende haben. Da wird ja viel von Bildungswüste und Verdammnis geredet, die jede Art von Bildschirmschauen mit sich bringen soll. Gegegeh. Das Geschimpfe gab 's auch beim Fernsehen. Trotz der Glotze blieb das worldwide Verhältnis von G'scheiten und Depperten etwa gleich. Gut, vielleicht wird Deppertsein jetzt auf mehr

Kanälen gesendet. Wir haben 's aber überlebt. Und irgendwann werden auch die Letzten tot sein, deren Welt nur ein Festnetzanschluss war und die auf angeblichen Missbrauch beim Handygebrauch schimpfen. Irgendwann werden alle immer schon ein Handy gehabt haben. Man kann sich in Bezug auf den Einsatz neuer Technik und die Angst und Überforderung, in die die Technik viele stürzt, an einen Satz des Kletterers Andy Kirkpatrick halten. Er ist ein bisserl übergewichtig (jedenfalls für einen Kletterer), hat ein paar psychische Schwierigkeiten und eine angeborene Lese- und Schreibschwäche. Er kennt alle gescheiteren Helden, alle Besteiger der steilen Routen, die er klettert. Die Namen der Routen kann er aber nicht buchstabieren. Wenn er vor einer Wand steht, sagt er übers Klettern und also gleich auch übers Leben: "Da sollte Angst sein, und es sollte großer Zweifel sein. Aber alles, was ich sehe, ist die Möglichkeit." Und das muss wieder einmal

gesagt werden: Die Welt der mobilen Kommunikation und worldwide Vernetzung ist genauso. Sie schafft Zweifel, aber auch unbegrenzte Möglichkeiten - mehr als das jeder amerikanische Traum könnte. Im amerikanischen Traum zum Beispiel ist nie die Rede vom Schwammerlsuchen. Gut, im mobilen Netz ist auch selten von Schwammerln die Rede. Das Netz ist hauptsächlich englisch und dort, wo es deutsch ist, ist es sehr deutsch-deutsch. Also geht's um "Pilze", weil die schießen derzeit heraus wie die Schwammerl, und etwa dank der App Pilzator lassen sich gute schnell von

giftigen trennen. Die App wurde von einem Unternehmen namens Annapurnapp Technologies entwickelt. Wer sich im Firmennamen auf einen 8000er bezieht, sagt: In unserer Elektronik schwingen Natur und Abenteuer automatisch mit. Finden lassen sich Schwammerlplätze mit dem Pilzator leider nicht. Wo denn Schwammerl seien, wollten die Kinder

eines Bekannten, beim letzten Waldspaziergang wissen. "Geht im Wald einfach an die Stelle, wo ihr selber gern stehen möchtet",

sagte er. Ein gefährlicher Satz. Womöglich machen sich die Kinder mit erhobenen Händen auf die Suche nach einer Stelle, an der sie einen Netzempfang haben. Ein Kind stand dann aber tatsächlich neben einem Steinpilz. Gut, dass so ein Steinpilz leicht zu erkennen ist, denn für den Pilzator fehlte das WLAN.