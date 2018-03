Kunst stört bei der Arbeit

Über die Bedrohung, die nackte Rücken in einer Gemeindestube auslösen.

Der Bürgermeister muss seine Leute schützen. Gemeindevertreter müssen ungestört arbeiten können, sagt er. Und Gemeindevertreterinnen auch. Ungestörtes Arbeiten auf der untersten Ebene des Staatssystems muss in unserem demokratischen Interesse sein. Sonst geht nichts weiter. Wo sonst legte man nachhaltiger die Grundlage für eine offene Gesellschaft? Nur von unten kann sich was verändern. Kunst zum Beispiel möchte das oft. Sie wirbelt dann Staub auf, stört die Ungestörtheit empfindlich sogar. Es gibt immer noch Verwegene, die sogar unter einer neuen Herrschaft der Glattmacher und Gleichmacher darin eine Aufgabe der Kunst sehen. Aufruhr durch Kunst! Sogar kritisch. So weit geht's in Heikendorf nicht.