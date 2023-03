Mein Kampf, aber endlich ganz ohne Rassismus

Über die enormen Möglichkeiten, die Literatur der vergangenen 2000 Jahre endlich zeitgemäß zu säubern.

Eine dunkelhäutige Lehrerin in Deutschland weigert sich, den Roman "Tauben im Gras" im Unterricht durchzunehmen. In dem Buch von 1951 taucht nämlich rassistisches Vokabular auf. Das liegt womöglich daran, dass das Buch deutlich machen will, wie Rassismus in den 1950ern die Gesellschaft prägte. Das könne man, sagt die Lehrerin, den Jugendlichen nicht zumuten. Kinder und Jugendliche bedürfen zweifellos besonderer Fürsorge. Das liegt daran, dass sie jung sind. Aber Trotteln und Trottelinnen sind sie keineswegs. Dazu werden sie gemacht, wenn man ...