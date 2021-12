Über einen Spaziergang, der deutlich die Grenzen des Fortschritts zeigte.

"Mein Körper - Meine Entscheidung". So steht es auf dem Schild. Geschrieben sind die Buchstaben blutrot, und die Farbe verläuft nach unten wie auf einem Plakat für einen Horrorfilm aus den 1970ern. Auf einem anderen Schild steht: "Mensch + Hirn = Freiheit". Mir helfen die beiden Slogans gerade gar nichts. Mein Körper, so viel weiß ich noch über Biologie, war nicht meine Entscheidung. Da waren zunächst meine Eltern. Dann ein innerkörperlicher Vorgang. Dann kam ich auf die Welt. Was den ...