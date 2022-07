Mit Lisa durchs wilde Tal der Kniescheiben der Verlockung

Über ewige Heldinnen und den breiten Fluss ohne Wiederkehr.

Die Pinzetten des Grauens waren in meinem Besitz. Was, so wurde mir gesagt, gar nicht so schlecht sei, wenn ich als Rasse ein Halbling - oder war's doch ein Hälftling? - wäre. Bin ich wohl nicht. Ich wusste nicht, was ich bin. Gut wäre, hieß es auch, wenn ich ein Zwerg wäre. Oder ein Priester, denn gegen beide könnte der mit der Schleimigen Rüstung nichts ausrichten. Oder so. Oder anders. Auch die Kniescheiben der Verlockung lagen übrigens in meiner Hand. ...