Mit Simon Stone durchs schwarze Loch im Stadion ins Wunderland

Über eine Exkursion in erdige Abgründe, die nicht zwangsläufig schrecklich sein müssen.

Die Kicker der dänischen Nationalmannschaft sagten nach dem Mat(s)ch, es sei der schlimmste Boden gewesen, auf dem sie jemals gespielt hätten. Sie haben gewonnen, obwohl sich im Happel-Stadion ein Loch auftat auf grünem Plan inmitten, irgendwas war mit hohem Grundwasser wegen Regen. Naturgewalten, immer eine ideale Ausrede, so wie es auch die Lücken im Gedächtnis sind in einem Untersuchungsausschuss oder beim Mordprozess. Aber das ist trügerisch, denn so ein Loch ist eben doch nicht nichts. Und wie sie da standen, ...