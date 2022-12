Es war einer dieser hippen Modeläden, in denen ältere Menschen eh nichts finden. Was so freilich auch nicht mehr stimmt, weil die Älteren ja immer jünger werden. Oder zumindest tun die so und tragen dann eigenartige Hose und Pullover. Während das Kind stöberte, entdeckte ich eine dekorierte Wand und ich stand weit länger in dem Modegeschäft als üblich, denn die Erinnerung begann zu klingen. Die Wand, vor der ich stand, war mit Musikkassetten dekoriert. Auf einer stand "Bravo Hits 1986", ...