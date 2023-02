Nehmet, esset, trinket und vergesset die Begräbnisse nicht

Über die Komfortzone beim Ministrieren in der Frühmesse und auf dem Friedhof.

An einer Holztafel an der Friedhofsmauer in einem bayerischen Dorf hängt ein Zettel. Mit Handschrift in Großbuchstaben steht geschrieben: "Ministranten gesucht, auch Mädchen". Nun könnte eine Debatte über die Bedeutung der Gleichstellung und verbales Gendern im Angesicht eines überirdischen Herrn angezettelt werden. Dazu ist keine Zeit, weil da ein zweiter Zettel ist. Unter der Ministrantensuche hängt eine Parte. Auf der Parte ist der Begräbnistermin mit Leuchtstift gelb markiert. Geschäftstüchtige hätten beide Ereignisse in Verbindung gebracht. Ministrieren, ich habe es lange ...